الإئتلاف الوطني الجنوبي يعلن اسماء اعضاء هيئة قيادة فرعه بحضرموت

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس _ خاص

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اعلن الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية، التوافق على اسماء اعضاء قيادة فرع الائتلاف بمحافظة حضرموت (الوادي والصحراء ) وفي بيان وصل "مأرب برس" اعلن الائتلاف الجنوبي اسماء اعضاء هيئة قيادة الفرع بحضرموت.

وقال البيان : "استنادا إلى وثيقة تأسيس الائتلاف الوطني الجنوبي الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2018م والى اللائحة التنظيمية المقرة في المؤتمر التأسيسي الأول المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 27 أبريل 2019م والى البيان الصادر عن الاجتماع الموسع لإنشاء فرع الائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء ) الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2019 والذي نص على تكليف مكونات الائتلاف بالمحافظة بالتشاور مع رموز محافظة حضرموت المنضوين ضمن الائتلاف بشأن التوافق لإعلان قيادة الفرع في سياق تنفيذ اللائحة الداخلية والرؤية السياسية والحقوقية للائتلاف، ووفقا للخطة السنوية المقرة من هيئة رئاسة الائتلاف والتي تتضمن خلق أطر رسمية التواصل القواعد الشعبية للائتلاف الوطني الجنوبي بقياداته، عبر افتتاح فروع في جميع محافظات الجنوب".

واضاف البيان:"وبناء على ما سبق وبعد اجتماعات يسودها روح التعاون والتفاهم ومداولات واسعة ومكثفة بين مكونات الائتلاف بالمحافظة فقد تم التوافق على اختيار أعضاء هيئة قيادة فرع الائتلاف في حضرموت الوادي والصحراء )".

وقد جاءت الاسماء على النحو التالي: - افراح شیخان بخضر - حسن عوض باضاوي - حلمي أمين الجابري - داوود أحمد الجابري - سليمان سعيد عفيف - صالح علي هندوم - صالح يزيد بن حيدرة الكثيري - صلاح سالم باوزير - عارف بن علي جابر - عبدالله عاشور بامقیشم - عبدالله علي باهيصمي - عبدالله نجیب الكثيري - عمر صالح لرضي - عيدروس عمر الحبشي - غازي عوض الجابري - فهمي مطران العامري - فؤاد سعيد عبد فرج - مبارك محمد لقوح النهدي - محبوب فرج أمان - محسن حسن بن جحزر التميمي - محمد سلیمان مطران - هناء سالمین بن عزون النهدي - يسلم مرزوق عبید مرزوق المرزوقي. وختم البيان بالاشارة الى أنه سيكون هناك اجتماع للهئية القيادية خلال اسبوع من تاريخه يتم فيه تسمية رئيس الفرع ورؤساء الدوائر العاملة واستكمال الاطر التنظيمية والقانونية.