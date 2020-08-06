شركة سعودية عملاقة تسجل خسائر بالمليارات بنهاية النصف الأول من 2020

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والتي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، تسجيل خسائر قدرها 3,27 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح 5,35 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
وقالت الشركة، في بيان صحافي الخميس، إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى “انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة”، إضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2,28 مليار ريال سعودي منها عما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 شباط/ فبراير الماضي والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال سعودي.
كما أرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى “انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1,18 مليار ريال سعودي”.
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 163,65 مليار ريال، مقابل 180,4 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 9,36 في المئة.