لماذا حكمت الارجنتين على ملكة الجمال روسيو بالسجن

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حُكم على ملكة جمال الأرجنتينية السابقة، روسيو سانتا كروز بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القتل الخطأ، بعد إدانتها بتهمة السكر والفرار تحت تأثير الكحول.

وأدينت كروز (35 عامًا) التي مثلت الأرجنتين في مسابقة ملكة جمال العالم من 2004-2005بقتل رامون كابريرا (53 عامًا) الذي كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة بوساداس في يناير 2016.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار”، فقد كانت كروز في طريقها إلى المنزل عندما صادفت كابريرا على دراجته النارية ولم تتوقف.واستمرت حتى وصلت إلى منزلها وتركت سيارتها خارج مدخلها الأمامي ودخلت.

وتعرف الشهود رسميًا على كروز، وذهبت السلطات إلى منزلها وعثرت على السيارة في الخارج، والتي ظهرت عليها علامات تلف في الجبهة.

وتم اختبارها بحثًا عن الكحول، وتبين أنها تحتوي على 0.88 جرامًا / لتر (0.088% BAC) من الكحول في دمها ، وهو ما يتجاوز الحد القانوني البالغ 0.05 % BAC في الأرجنتين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم العثور على كروز تقود سيارتها بسرعة 68 كيلومترا في الساعة (42 ميلا في الساعة) في منطقة تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترًا (37 ميلاً).

وتقدمت محامية جورجينا لوبيز ليفا بطلب المثول أمام المحكمة بسبب سوء الصحة. بعد الإفراج عنها، أجرت كروز مقابلة، وقالت “إن الذهاب إلى السجن يغير حياتك في العديد من الجوانب” وقالت إنها كانت ضحية “العدالة الجنسية”.

وفي فبراير 2020، حاولت كروز مغادرة البلاد، على الرغم من أنها ممنوعة وسجن مرة أخرى. وطلب محاموها المثول أمام المحكمة مرة أخرى، مدعين أنها تعاني من مشاكل صحية وتعاني من الاكتئاب.

وحكم على كروز مجددًا، وهذه المرة أصدر القاضي خوان مانويل مونتيس حكمًا أقل عليها لمدة ثلاث سنوات. ووجد أنها لم تكن تقود بسرعة عالية عند وقوع الحادث.

وأمر القاضي مونتيس بتعليق رخصة قيادة كروز لمدة 10 سنوات، وفقًا لصحيفة “ميسيونس أون لاين” المحلية.