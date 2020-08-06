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وداعا للدوخة ومشاكلها .. علماء كوريون يكشفون علاجا في متناول الجميع

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وجد علماء من كوريا الجنوبية طريقة للتخلص من الدوار الموضعي الانتيابي الحميد, ونشر الخبراء نتائج الدراسة في 5 أغسطس/ آب في مجلة Neurology.

قام العلماء بتحليل بيانات عن حالة 957 مريضا يعانون من الدوخة ويخضعون للعلاج الطبيعي. تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، أعطيت الأولى مرتين في اليوم فيتامين د والكالسيوم، والثانية دواء وهميا.

اتضح أنه في المرضى من المجموعة الأولى، انخفض معدل الإصابة بالدوخة بنسبة 24 %.

وفقًا للعلماء، هذه نتيجة جيدة جدًا، حيث كان من الممكن في السابق التأثير على الدوار الموضعي الانتيابي الحميد فقط من خلال الإجراءات المنتظمة في المستشفى.

   قال أحد المؤلفين، الدكتور كيم جي سو: "تظهر دراستنا أن مكملات الكالسيوم وفيتامين د هي علاج غير مكلف مع الحد الأدنى من احتمالية حدوث آثار جانبية".

الدوار الموضعي الانتيابي الحميد هو دوار متكرر يحدث عند تغيير وضع الرأس. هذا هو المرض الأكثر شيوعًا في الجهاز الدهليزي. تصاب به النساء أكثر من الرجال.

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