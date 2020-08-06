جريمة بشعة تهز مكة وأجهزة الامن تكشف التفاصيل

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قام رجل سعودي بارتكاب جريمة وصفت بالـ"بشعة"، ليلة أمس، ليؤكد بعضهم أنها جريمة هزت مدينة مكة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، ألقت الجهات الأمنية القبض على رجل قتل زوجته بآلة حادة إثر خلاف بينهما.
وبعد خروج القاتل من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى إطلاق الجاني النار بسلاح ناري ليردي شقيقه.
وفر الجاني هاربا من مكان وقوع الجريمة في حي الشرائع.
ونجحت قوات الشرطة في القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.