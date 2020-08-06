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الانترنت في اليمن يخرج عن الخدمة بنسبة 65% ومصدر يحدد السبب

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-صنعاء
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اعلنت مؤسسة الاتصالات الخاضعة للحوثيين في صنعاء اليوم الخميس خروج 65 بالمائة من السعات الدولية للإنترنت عن الخدمة في اليمن جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن مصدر مسؤول بالمؤسسة قوله إن "65 بالمائة من السعات الدولية للأنترنت خرجت عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي قطعت الألياف الضوئية في عدد من المحافظات".

ولفت المصدر إلى أن حركة الأنترنت تأثرت في عموم المحافظات جراء تقطع كابلات الألياف الضوئية.

وقال إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة "تعمل على قدم وساق لإصلاح كابلات الألياف الضوئية وإعادة خدمات الأنترنت لطبيعتها".

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