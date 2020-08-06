جريمة بشعة تهز مكة وأجهزة الامن تكشف التفاصيل توجيهات ملكية من الملك سلمان بتسيير جسر جوي عاجل ابن مارادونا يدلي بتصريحات تغضب ميسي مسئول اماراتي رفيع يكشف سر الحرائق الهائلة في السوق الإيراني الانترنت في اليمن يخرج عن الخدمة بنسبة 65% ومصدر يحدد السبب مخاوف من كارثة مماثلة في اليمن بعد انفجار مرفأ بيروت غارة تقتل وتصيب مدنيين في اليمن معارك وقصف بالأسلحة الثقيلة في أبين وأصوات الاشتباكات تدوي من جهة الشيخ سالم والطرية هجوم حوثي باتجاه الاراضي السعودية توجيهات عاجلة من الملك سلمان بشأن لبنان
افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة مساء الخميس ،بسقوط ضحايا مدنيين بغارة للتحالف في محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).
وطبقا للمصادر فإن نحو 9 من المدنيين استشهدوا ،فيما اصيب عدد آخر في منطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف بالجوف إثر الغارة الجوية.
ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الان (الخامسة مساء) ،كما لم يصدر تعليق من التحالف.