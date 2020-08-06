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غارة تقتل وتصيب مدنيين في اليمن

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة مساء الخميس ،بسقوط ضحايا مدنيين بغارة للتحالف في محافظة الجوف(شمال شرق اليمن).

وطبقا للمصادر فإن نحو 9 من المدنيين استشهدوا ،فيما اصيب عدد آخر في منطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف بالجوف إثر الغارة الجوية.

ولم ترد تفاصيل اكثر حتى الان (الخامسة مساء) ،كما لم يصدر تعليق من التحالف.

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