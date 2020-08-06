معارك وقصف بالأسلحة الثقيلة في أبين وأصوات الاشتباكات تدوي من جهة الشيخ سالم والطرية

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اندلعت اشتباكات متقطعة اليوم الخميس بين القوات الحكومية ومليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في محافظة ابين (جنوب اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية، ان الاشتباكات تجددت فجر اليوم الخميس، بين قوات الجيش، ومليشيا الانتقالي شرق زنجبار عاصمة أبين.

وقالت يمن شباب نقلا عن المصادر، إن الجانبين تبادلا قصفا بالأسلحة الثقيلة شرق مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، وأن أصوات الاشتباكات دوّت في المدن القريبة من جبهتي الشيخ سالم والطریة شرق زنجبار.

وتأتي الاشتباكات بعد أسبوع من إعلان السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تضمنت "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي... و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وأعلن المجلس الانتقالي"المدعوم إماراتيا"، بُعيد إعلان الآلية، تراجعه عن قرار "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأصدر الرئيس اليمني قرارين بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

ومنذ ثلاثة أشهر تشهد محافظة أبين مواجهات بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي المدعوم اماراتياً، على خلفية عرقلة الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض وترتيباته العسكرية والأمنية في المحافظة.