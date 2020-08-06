هجوم حوثي باتجاه الاراضي السعودية

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اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات المشتركة أسقطت، صباح اليوم، طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها مليشيا الحوثي من الحديدة باتجاه المملكة.
وأوضح المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم، وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المسيّرة"، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.
واكد أن الاعتداءات الحوثية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكهولم.
ولفت المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة، للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.