توجيهات عاجلة من الملك سلمان بشأن لبنان

الخميس 06 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلنت السعودية تقديم مساعدات انسانية عاجلة للبنان انفاذا لتوجيهات الملك سلمان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان مقتضب«بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف الى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، تعلن وزارة الخارجية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة».

وهز انفجار مروع مرفأ بيروت عصر الثلاثاء ما اسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب والحق دمارا هائلا في الممتلكات.