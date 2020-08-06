معارك وقصف بالأسلحة الثقيلة في أبين وأصوات الاشتباكات تدوي من جهة الشيخ سالم والطرية هجوم حوثي باتجاه الاراضي السعودية توجيهات عاجلة من الملك سلمان بشأن لبنان تويتر تصفع الرئيس الأمريكي ترامب من جديد والفيسبوك يحظر مقطع مصور له مسؤول إماراتي كبير يكشف لأول مرة أسباب حريق السوق التجاري في إمارة عجمان ضمن حملة المليشيات لطمس الهوية اليمنية وحوثنة الدولة تصل إلى شوارع وأحياء محافظة إب وإليك كشف التفاصيل فنانة لبنانية شهيرة ضمن ضحايا انفجار مرفأ بيروت دولة خليجية تتصدر دول العالم من حيث حصة الفرد من الناتج الإجمالي تعرف على قائمة الضحايا العرب والأجانب في انفجار مرفأ بيروت عروس لبنانية ليلة زفافها تهتز بيروت بالانفجار وهذا ما فعله عريسها في اللحظة الحاسمة!
اعلنت السعودية تقديم مساعدات انسانية عاجلة للبنان انفاذا لتوجيهات الملك سلمان.
وقالت الخارجية السعودية في بيان مقتضب«بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف الى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، تعلن وزارة الخارجية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة».
وهز انفجار مروع مرفأ بيروت عصر الثلاثاء ما اسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب والحق دمارا هائلا في الممتلكات.