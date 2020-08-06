فنانة لبنانية شهيرة ضمن ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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نُقلت الفنانة نادين نسيب نجيم، إلى إحدى مستشفيات بيروت وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وذلك لقرب منزلها من موقع الانفجار.
وكتبت الإعلامية ريما نجيم على حسابها على "تويتر": "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهي حالياً أفضل
وكان الإعلامي اللبناني خالد المولى، قال إن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فقدان نادين نسيب نجيم تارة وبين وفاتها تارة، معلومات لا أساس لها من الصحة مبينًا أنه جرى نقلها للمستشفى فقط.
وكتب خالد المولى عدة تغريدات في حسابه على موقع "تويتر"، حيث بدأها قائلًا: "كلّ الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة، يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار".