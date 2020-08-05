دولة خليجية تتصدر دول العالم من حيث حصة الفرد من الناتج الإجمالي تعرف على قائمة الضحايا العرب والأجانب في انفجار مرفأ بيروت عروس لبنانية ليلة زفافها تهتز بيروت بالانفجار وهذا ما فعله عريسها في اللحظة الحاسمة! إحساس غريب في جسمك يحذرك من هذا العرض فانتبه فنان اماراتي ما غنى في دولة أو زعيم ألا نُكب .. إعلامية خليجية تسخر منه بعد انفجار بيروت لماذا كان اللون الوردي هو لون الانفجار العملاق في مرفأ بيروت ؟ خبير روسي يتحدث عن صراع الرياض وطهران حول نفوذ المنطقة .. ويكشف ايران مستعدة لتراجع في اليمن والتخلي عن الحوثيين ضاحي خلفان يحول فاجعة بيروت للسخرية شاهد ماذا نشر عن مفجر مرفأ بيروت إنستغرام ينافس تيك توك ويطلق أحدث ميزة لمستخدميه فتاة شقراء موهوبة يمنحها الاتحاد الملكي حق اللعب مع الرجال
أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقفاً مؤثراً لعروس لبنانية، لحظة الانفجار المرعب الذي ضرب مرفأ بيروت.
وحسب الفيديو، فقد ظهرت العروس سعيدة بفستان الزفاف، وتخضع لجلسة التصوير قبل الزفة، قبل أن يحدث الانفجار الكبير الذي حول مدخل موقع التصوير إلى رماد، فيما حاول عريسها احتضانها والهروب بها إلى مكان آمن.
وهزّ انفجار ضخم بيروت أمس الثلاثاء، وتشير المعلومات إلى أن الانفجار كان بسبب مواد شديدة التفجر صودرت قبل سنوات، وتم تخزينها في المعبر رقم 12 في ميناء بيروت، وقد أحدث أضرارا جسيمة في محيط الموقع.
https://www.youtube.com/watch?v=bT54LtL0bGQ