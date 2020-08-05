عروس لبنانية ليلة زفافها تهتز بيروت بالانفجار وهذا ما فعله عريسها في اللحظة الحاسمة!

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقفاً مؤثراً لعروس لبنانية، لحظة الانفجار المرعب الذي ضرب مرفأ بيروت.

وحسب الفيديو، فقد ظهرت العروس سعيدة بفستان الزفاف، وتخضع لجلسة التصوير قبل الزفة، قبل أن يحدث الانفجار الكبير الذي حول مدخل موقع التصوير إلى رماد، فيما حاول عريسها احتضانها والهروب بها إلى مكان آمن.

وهزّ انفجار ضخم بيروت أمس الثلاثاء، وتشير المعلومات إلى أن الانفجار كان بسبب مواد شديدة التفجر صودرت قبل سنوات، وتم تخزينها في المعبر رقم 12 في ميناء بيروت، وقد أحدث أضرارا جسيمة في محيط الموقع.

https://www.youtube.com/watch?v=bT54LtL0bGQ