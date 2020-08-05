إحساس غريب في جسمك يحذرك من هذا العرض فانتبه فنان اماراتي ما غنى في دولة أو زعيم ألا نُكب .. إعلامية خليجية تسخر منه بعد انفجار بيروت لماذا كان اللون الوردي هو لون الانفجار العملاق في مرفأ بيروت ؟ خبير روسي يتحدث عن صراع الرياض وطهران حول نفوذ المنطقة .. ويكشف ايران مستعدة لتراجع في اليمن والتخلي عن الحوثيين ضاحي خلفان يحول فاجعة بيروت للسخرية شاهد ماذا نشر عن مفجر مرفأ بيروت إنستغرام ينافس تيك توك ويطلق أحدث ميزة لمستخدميه فتاة شقراء موهوبة يمنحها الاتحاد الملكي حق اللعب مع الرجال لبنان يعاقب مسؤولين معنيين بانفجار مرفأ بيروت ويكلف الجيش بالتنفيذ معلومات عن المادة المتسببة في انفجار بيروت المروع وحوادث مماثلة شهدها العالم قائمة المحافظات اليمنية من الأكثر الى الأقل من حيث عدد وفيات كورونا
يمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 بمرور الوقت، حيث يكافح الجسم لامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها.
وفي الشباب، يمكن لمعظم الناس الحصول على فيتامين B12، الذي يحتاجه الجسم، من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.
وعلقت Ada - وهي شركة صحية عالمية أسسها الأطباء والعلماء ورواد الصناعة - بأن نقص فيتامين B12 شائع بين الأشخاص فوق سن الخمسين.
وأوضحت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، أن مخازن فيتامين B12 يمكن أن تستمر زهاء أربع سنوات دون تجديدها.
وقد يفسر هذا سبب تأكيد Ada على أن "أعراض نقص فيتامين B12 عادة ما تتطور تدريجيا، ويمكن أن تكون واسعة النطاق".
وبما أن فيتامين B12 ضروري لإنتاج الخلايا العصبية، فقد تشعر بإحساس "غريب" في الجسم إذا كنت تعاني
وقالت Ada إن "الأحاسيس الغريبة" يمكن أن تظهر "في اليدين أو الساقين أو القدمين. وقد تواجه شعورا بالوخز، يحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الأعصاب.
من نقص في الفيتامين.
وعادة، يحدث هذا عند الجلوس أو النوم على جزء من الجسم، ويستمر بضع دقائق فقط. ويمكن أن يظهر هذا الإحساس لدى أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين B12، حيث تتلف الأعصاب، من العدم وبدون سبب واضح.
وتشمل الأعراض الأخرى الخاصة بنقص فيتامين B12: لون البشرة الشاحب والاصفرار، واحمرار اللسان والتقرحات في الفم، بالإضافة إلى اضطرابات الرؤية وصعوبة في المشي والتوازن.
وبالنسبة للنقص الشديد، يمكن أن تكون هناك اختلافات ملحوظة في المزاج والأفكار والمشاعر والسلوكيات.
وأفادت Ada أن الشخص الذي يعاني من هذا النوع من نقص الفيتامين، يمكن أن يعاني من فقدان الذاكرة والتهيج والاكتئاب والذهان.
وأدركت Ada أن نوعا معينا من العقاقير، يسمى الميتفورمين - الموصوف عادة لمرض السكري - يمكن أن يؤدي إلى نقص فيتامين B12. كما أن الاستخدام المطول لبعض عقاقير علاج حرقة المعدة والقرحة الهضمية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقص فيتامين B12 الحالي.