فنان اماراتي ما غنى في دولة أو زعيم ألا نُكب .. إعلامية خليجية تسخر منه بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انضمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لحملة السخرية والتنمر من المغني الإماراتي حسين الجسمي، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت "السعيد" سلسلة تغريدات عبر "تويتر" وبدأتها بالقول: "قولوا للفنان حسين الجسمي خل يشيل عني البلوك بقرا الردود على تغريدته في حب لبنان".

ونشرت "السعيد" خبر من مجلة "ليالينا" حول "نحس" حسين الجسمي، وعلقت ساخرة: "الفنان حسين الجسمي جريده ليالينا كاتبين عنك موضوع إنك نحس سولهم بلوك لاتنسى وتصبح على خير ليله سعيده".

وأعاد مغردون، تداول تغريدة للفنان الإماراتي حسين الجسمي، امتدح فيها لبنان، في ظل ما اعتاد نشطاء على اعتبار أن الأماكن التي يمتدحها تتعرض لأحداث كارثية.

وغرد "الجسمي" مُعبرًا عن حبه للبنان بعد غنائه لها في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وكتب: "أنا واقع في حب لبنان حتى تخلص الدني".

واعتبر بعض المغردين الفنان الجسمي مثالًا سيئًا للغناء لبعض الدول بينها اليمن حيث غنى لها ولم تسر يومًا للأمام وأنه غنى للبنان وباليوم التالي وقع انفجار مرفأ بيروت.

ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، أدى لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية، وتسبب بدمار واسع في المباني والمنشآت الخاصة والعامة والمركبات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدًا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.