ضاحي خلفان يحول فاجعة بيروت للسخرية شاهد ماذا نشر عن مفجر مرفأ بيروت

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أثار ضاحي خلفان تميم موجة من الجدل بعد نشر صورة زعم أنها لمنفذ انفجار مرفأ بيروت.
حيث نشر ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - صورا لانفجار مرفأ لبنان .
ونشر خلفان صورة من الدخان توحي وكأنها سيدة وعلق عليها قائلا: في تفجير مرفأ بيروت ظهرت صورة منفذ عملية الغارة في شكلها الظاهر امامكم.
وهاجم مغردون تغريدة ضاحي خلفان حيث قال أحدهم: شيخ خلفان هناك ضحايا وآسر فقدت آبناءها المفروض تراعي مشاعر آهلنا الاعزاء بلبنان حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقال آخر: وقت مسخرة هذا حسبنا الله ونعم الوكيل.