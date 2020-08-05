إنستغرام ينافس تيك توك ويطلق أحدث ميزة لمستخدميه

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها لميزة جديدة على موقع "إنستغرام" ستكون منافسا لتطبيق "تيك توك" الصيني.

يطلق على هذه الخدمة اسم Instagram Reels ويتم وصفها بأنها "طريقة جديدة لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة".

وبحسب ما نشرته الشركة فإنه من خلال نشر مقطع فيديو على حساب عام، يمكنك "الوصول إلى متابعين أكثر حول العالم"، على أن يتم استخدام الميزة الجديدة في أكثر من 50 بلدا حول العالم.

وأشار موقع "إنستغرام" الى أنه يمكن مشاركة الفيديو مع الأصدقاء في حال كان الحساب مغلقا وعلى شكل أوسع في حال كان مفتوحا، ويتم ذلك من خلال تصميم مقاطع الفيديو متعددة المقاطع لمدة 15 ثانية باستخدام الصوت والمؤثرات والأدوات الإبداعية الجديدة.

هذا وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، إنه يعتزم حظر تطبيق "تيك توك" وسط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرا على الأمن الوطني بسبب البيانات الشخصية التي يعالجها التطبيق.

وسيتيح الاستحواذ على تطبيق "تيك توك"، الذي يفخر بوجود 100 مليون مستخدم أمريكي له، فرصة نادرة لكي تصبح "مايكروسوفت" منافسا كبيرا لعمالقة التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"سناب". وتملك "مايكروسوفت" أيضا شبكة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي.