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فتاة شقراء موهوبة يمنحها الاتحاد الملكي حق اللعب مع الرجال

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
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سمح الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم "KNVB" لفتاة باللعب في فريق "v.v. Foarút" للرجال، الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة للهواة.

وستلعب إلين فوكيما، البالغة من العمر 19 عاما، في صفوف فريق "v.v. Foarút" خلال الموسم (2020-2021)، وسيتخذ الاتحاد الملكي القرار النهائي، وفقا لمستوى أداء اللاعبة، وربما يسمح للسيدات باللعب في فرق الرجال بشكل دائم.

وعلقت إلين فوكيما على قرار السماح لها اللعب إلى جانب الرجال، قائلة: "إنه أمر لا يصدق، يمكنني الاستمرار في اللعب. لقد لعبت مع هؤلاء الشباب منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وسيكون من المؤسف، لو اضطررت إلى التخلي عنهم الموسم المقبل. إنه التحدي الكبير الذي أتطلع إليه بفارق الصبر. كما يسعد زملائي أن أبقى في الفريق. لا أعرف كيف ستسير الأمور، لكنني سعيدة جدا لكوني جزءا من هذه التجربة".

يذكر أن تجربة الفرق المختلطة تطبق في هولندا فقط على مستوى الشباب حتى سن 18 عاما.

  
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