قائمة المحافظات اليمنية من الأكثر الى الأقل من حيث عدد وفيات كورونا

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 324

تصدرت محافظة حضرموت (شرق اليمن) قائمة المحافظات اليمنية من حيث عدد وفيات فيروس كورونا، الذي ظهر في البلاد لأول مرة في 10 ابريل الماضي.

ووفقا لآخر احصائية رسمية فقد تجاوزت وفيات كورونا في اليمن حاجز الـ 500 ،ولا تشمل الاحصائية المناطق الخاضعة للحوثيين.

حيث أعلنت السلطات الصحية في اليمن، امس الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليمن، مايرفع أعداد الوفيات إلى 506 حالة وفاة بنسبة مئوية تقترب من 29% من إجمالي حالات الإصابة المقدرة بـ1760حالة.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في تقريرها اليومي، أنها سجلت 7 حالات وفاة لإصابات سابقة جميعها في محافظة حضرموت.

وبحسب إحصاءات اللجنة ؛فإن محافظة حضرموت تأتي في طليعة المحافظات من حيث الوفيات بـ 232 حالة وفاة تليها محافظة تعز بـ 80 حالة وفاة، وتأتي بعدها بعض مديريات محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحكومة بـ 53 حالة وفاة، ثم محافظة لحج بـ 38 حالة، وتليها محافظة شبوة بـ 34 حالة وتليها عدن بـ 32 حالة، فمحافظة الضالع بـ 15 حالة ومأرب بـ 10 حالات و المهرة بـ 7 حالات وأخيراً أبين بـ 5 حالات وفاة.

وحتى مساء الثلاثاء الرابع من أغسطس تم تسجيل (1760) حالة إصابة منها (506) وفاة و(863) تعافي، حسب السلطات الصحية في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، ولاتشمل ذلك حالات الإصابة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تواصل التكتم على الوباء.