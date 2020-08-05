اليمن تتضامن مع لبنان والسفارة تعلن اصابة يمنيين في انفجار بيروت

الأربعاء 05 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلنت الحكومة اليمنية تضامنها مع الأشقاء في الجمهورية اللبنانية جراء الانفجار الضخم الذي وقع، الثلاثاء في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وتدمير العديد من المنشأت العامة والخاصة.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين .

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وسط حالة استنفار أمني كبير وأوامر بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتشير المعلومات إلى أن الانفجار كان بسبب مواد شديدة التفجر صودرت قبل سنوات، وتم تخزينها في المعبر رقم 12 في ميناء بيروت، وقد أحدث أضرارا جسيمة في محيط الموقع، وعلى مسافة أبعد تم الإبلاغ عن أضرار متفاوتة الشدة، بينما تحطمت النوافذ في مدى حوالي 23 كيلومترا من موقعه.

وقال وزير الصحة اللبناني محمد حسن إن الانفجار خلّف 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح،(الحصيلة ارتفعت الى 100 قتيل) كاشفا أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين، وأن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن البلاد تواجه كارثة حقيقية، وأن الحكومة بحاجة وقت لتقييم حجم الأضرار.

*اصابة يمنيين

في سياق متصل أعلنت السفارة اليمنية في لبنان، مساء الثلاثاء، إصابة يمنيين اثنين بجروح طفيفة، جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقالت السفارة في تعميم نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك "نود أن نطمئن الجميع أن أفراد الجالية اليمنية بخير وعافية ولم يصيب سوى إثنين من الطلاب بجروح خفيفة".

ودعت السفارة جميع المواطنين اليمنيين إلى"اتخاذ الحيطة وعدم التحرك إلا للضرورة، والتواصل معها إذا دعت الحاجة على الأرقام التالية (رقم القنصل76834855- رقم السفارة76910634 -رقم المسؤول الثقافي76910634- أو التواصل عبر ايميل السفارة beirut@mofa-ye.org).