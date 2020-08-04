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شاهد مقاطع فيديو شبيهه بانفجار نووي في مرفأ بيروت توثق لحظة الانفجار من عدة زوايا

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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