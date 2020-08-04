انفجار مزلزل ينسف أجزاء مهمة من بيروت ومقر إقامة الحريري يحترق شاهد لحظة الانفجار المخيف

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ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.
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شاهد مقاطع فيديو شبيهه بانفجار نووي في مرفأ بيروت توثق لحظة الانفجار من عدة زوايا
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.
كشف الصليب الأحمر اللبناني منذ قليل، عن أن طواقمه قدمت الاسعافات الاولية لأكثر من 100 جريح، في الوقت الذي تم نقل البعض الاخر إلى المستفى لتلقي العلاج وذلك لخطورة حالته .
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وأشار الإعلام اللبناني، إلى أن الانفجار نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، كما تشير المعلومات الأولية إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.