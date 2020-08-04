الإدارة الامريكية تفرج عن مكالمة سرية بين بوش والملك فهد غيرت المنطقة وتحالفاتها

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نص مكالمة هاتفية جرت مساء يوم الغزو العراقي للكويت بين الملك السعودي حينها، فهد بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب.

ووصف الملك فهد خلال المكالمة، الرئيس العراقي حسين بأنه "متغطرس، ولا يوجد شيء ينفع معه سوى استخدام القوة".

وأفاد الملك السعودي كذلك بأنه تحدث هاتفيا مع صدام في وقت سابق من نفس اليوم، وذكّره بأنه كان "اقترح في قمة بغداد ميثاق عدم اعتداء بين الدول العربية"، معلقا بأن صدام كذاب، وأنه كان حازما معه في المكالمة، وأخبره بأنه "يجب عليه أن ينسحب من الكويت الآن".

وأبلغ بوش الأب الملك السعودي في المكالمة بأن حكومته تستعد "لخيارات على المستوى الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي.. وسندرس المزيد من الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية".

كما طلب بوش من الملك فهد أن ينقل لأمير الكويت، جابر الأحمد الصباح أنه "أحتقر بعمق هذا العمل الوحشي الفظيع ضد بلاده، وأبلغه بأننا ندعمه".

وكان نص هذه المكالمة الهاتفية ضمن وثائق تلك الحقبة التي رفعت عنها السلطات الأمريكية السرية على مدى السنوات الماصية، وقامت الصحيفة الكويتية بنشر ترجمة حرفيه له على الشكل التالي: