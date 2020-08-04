في اكتشاف مذهل .. دولة عربية تعلن اكتشافها البصمة الوراثية لفيروس كورونا

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، إن الفريق العلمي للجامعة استطاع تحديد البصمة الوراثية لفيروس كورونا في مصر، وأيضا المساهمة في البروتوكول العلاجي للمصابين.

وأضاف الخشت خلال لقائه لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة استعانت بخطة الوقاية من إنفلونزا الخنازير في خطة مواجهة كورونا، لافتا إلى أنه تم تشكيل خمس لجان، للمشاركة في الأبحاث العلمية حول "كوفيد 19".

وأشار إلى أن اللجان العلمية لجامعة القاهرة، استطاعت أن تنفذ 25% من التجارب السريرية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، و30% من المشاركة المصرية في الأبحاث العلمية على المستوى العالمي.

وذكر أنه قبل تفشي كورونا في مصر، كانت لدى جامعة القاهرة خطة كاملة لمواجهة هذا الفيروس، وأيضا قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية وذلك في 28 يناير الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تقدمت بشكل كبير في دراسات الأبحاث السريرية على مستوى العالم، موضحا أن عدد الأبحاث في مصر منذ رصد فيروس الفيروس، بلغ 50 بحثا مقارنة بـ64 بحث على قارة إفريقيا.