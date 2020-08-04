لماذا لا تصل صواريخ الحوثيين دولة الإمارات؟ رواية المجلس الانتقالي الجنوبي

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عادل الشبحي وحديث مفتوح على قناة روسيا اليوم . المزيد في الفيديو