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لماذا لا تصل صواريخ الحوثيين دولة الإمارات؟ رواية المجلس الانتقالي الجنوبي

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عادل الشبحي وحديث مفتوح على قناة روسيا اليوم . المزيد في الفيديو

 

 
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