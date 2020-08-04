دبلوماسي إيراني يكشف سرا اماراتيا خطيرا يسعى محمد بن زايد اخفائه عن محمد بن سلمان ..ابو ظبي تبيع الرياض

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال دبلوماسي إيراني إن الإمارات غيرت مسارها عن السعودية خلال العام الأخير، وانتهجت مسارا مستقلا عنها.

وأوضح السفير الإيراني الأسبق في الأردن ولبنان أحمد دستمالجيان، أن الإمارات باتت تعلم جيدا أن ترامب سيترك كرسي الرئاسة وأن إيران باعتبارها قوة إقليمية قوية هي جارتها وليست الولايات المتحدة، وفقا لوكالة إرنا.

وأشار دستمالجيان إلى لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عبر الفيديو كونفرانس: "أعتقد أن الإمارات قررت منذ فترة طويلة الابتعاد عن السعودية وانتهجت مسارا مستقلا عنها".

وتابع أن السعودية وبسبب سياستها المتطرفة حيال قضايا المنطقة تحملت هي وحلفاؤها تكاليف باهظة وشهدنا في الأشهر الأخيرة اختلافات في وجهات النظر بين السعودية والإمارات بشأن اليمن وحتى وقوع اشتباكات بين القوات الموالية للإمارات والقوات الموالية للسعودية.

واعتبر دستمالجيان سياسة الإمارات أكثر عقلانية من السعودية، قائلا: "لهذا السبب فإن أبوظبي بإمكانها تغيير سياستها بسهولة أكثر من الرياض وهذا ما شهدناه في اليمن".

وأضاف: "من هذا المنطلق تقوم الإمارات في الوقت الراهن بتغيير سياستها حيال إيران لأنها تعي جيدا قوة إيران الإقليمية ومدى تأثيرها في القضايا التي تهم المنطقة والعالم وأن مباحثات وزيري خارجية البلدين تأتي في إطار هذه السياسة التي تنتهجها الإمارات بمعزل عن السعودية".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد، أنه بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر عبر الفيديو مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة وقضايا أخرى.