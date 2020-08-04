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صلاحيات جديدة للحكام .. بطاقة حمراء لأي لاعب يسعل بشكل متعمد

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
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سيكون لاعبو كرة القدم عرضة للطرد في حال تعمدوا السعال بوجه خصومهم أو الحكام في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا، وفق قواعد مجلس الاتحاد الدولي للعبة "إيفاب" والاتحاد الإنجليزي.

وأشار "إيفاب" إلى أن القرار متروك للحكم لاعتبار ما إذا كان السعال متعمدا من عدمه، إذ صنف المجلس السعال المتعمد في فئة "استخدام لغة و/أو إيماءات مسيئة ومهينة وبذيئة".

وأضاف "كما هو الحال في جميع التصرفات المسيئة، يجب على الحكم إصدار حكم بشأن طبيعة التصرف. إذا كان من الواضح أنه غير متعمد، فلن يتخذ الحكم أي إجراء ولا حتى إذا حدث السعال على مسافة بعيدة بين اللاعبين".

وستدخل إرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيز التنفيذ على الفور لدى فئات الصغار والناشئين.

وجاء في مستند صادر عنه "إن لم يكن التصرف قاسيا بما يكفي ليستحق طرد، فيمكن إصدار تحذير بشأن السلوك غير الرياضي".

وبعد توقف المباريات في غالبية الدوريات قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، استأنفت غالبية المنافسات وفق بروتوكولات صحية صارمة وخلف أبواب موصدة للحيلولة دون تفشي الفيروس، ومن المتوقع أن تستمر الأمور على هذا النحو حتى منتصف الموسم المقبل على الأقل.

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