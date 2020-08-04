300 مليون دولار أرصدة يمنية مجمدة في لبنان والشرعية تطالب رسميا بتحريرها الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات قانونية دبلوماسية ردا على حملات ممولة تستهدف رموز الدولة وتسعى للايقاع بين الشرعية والتحالف بعد التسريب المنسوب.. المستشار سالم يكشف الحقيقة ويرد ساخرا ومتوعدا هؤلاء.. ماذا قال؟ نداء استغاثة عاجل لانقاذ صنعاء القديمة وكارثة حقيقية تهدد وجودها الأرصاد يطلق تحذيرات وتنبيه مهم للمواطنين في 13 محافظة يمنية حريق ضخم يلتهم احد المطارات الدولية العربية نبوءة القذافي تتحقق في ليبيا بعد 9 سنوات على مقتله الإعلان رسميا عن ضحايا الفيضانات في مارب حزب الله اللبناني درب جيشا يضم الالاف بينهم من السعودية والبحرين لاستهداف المملكة ودول أخرى من وسط السيول الجارفة اللواء سلطان العرادة يدير عمليات الإنقاذ وشق الطرق شاهد كيف تعامل محافظ مأرب مع السيول الهادرة
طالبت الحكومة اليمنية، لبنان بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية قبل أشهر، ومنع سحبها.
جاء ذلك في خطاب أرسله محافظ البنك المركزي اليمني، د عبيد الفضلي، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة في المصارف اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية.
وذكر الفضلي في خطابه أن الأرصدة "تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستنديه مغطاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية".
وأكد الخطاب الموقع من محافظ البنك المركزي اليمني، أن "الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "قيمة هذه الودائع تقارب 300 مليون دولار تقريباً موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف، في الوقت الذي تصر فيه السلطات النقدية اليمنية على أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية يتم استخدامها لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع".
ومنذُ العام نهاية العام 2018 تشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالة ما أدى الى خروج احتجاجات شعبية بشكل متكرر، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
ويعيش اليمنيون أزمات مركبة لاسيما مع الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يكابدونها منذ أكثر من خمسة أعوام من الحرب وانقطاع المرتبات والأعمال، وتضارب العملات، وأيضاً كوارث الانخفاض المداري الذي ضرب العديد من المدن، والحديث عن إيقاف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية، فضلا عن التحذيرات من نفاد الوديعة السعودية (ملياري دولار) وتأثيرات كورونا والدخول في مجاعة حقيقية.