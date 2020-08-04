بعد التسريب المنسوب.. المستشار سالم يكشف الحقيقة ويرد ساخرا ومتوعدا هؤلاء.. ماذا قال؟

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم وجود أي صفحة او حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.

وأكد العميد فرحان في تصريح للمركز الاعلامي لمحور تعز أن إنشاء حسابات مزورة على مواقع التواصل يأتي ضمن سلوك التزوير والتلفيق الذي يستهدف تعز، والتي قال انها بدأت بنشر مقطع فيديو استخدمت فيه أساليب المنتجة والتقطيع بهدف تحريف الحديث وإخراجه عن سياقه“ الذي جاء أساسا في جلسة غير رسمية على سبيل السخرية الرافضة للشائعات التي يروجها البعض.

ويأتي حديث العميد سالم بعد ايام من تداول حسابات ومواقع ممولة من الامارات لمقطع فيديو منسوبه له واتهمته بمهاجمة التحالف والتعاون مع الحوثيين وايران وطلب دعم عسكري من تركيا وهو ما نفاه سالم وقيادة محور تعز التي اكدت ان من يقف وراء ذلك قاموا بتقطيع واعادة منتجة المادة المصورة.

العميد سالم اكد ان "اللجوء لسلوك التزوير دليل افلاس تام لدى البعض ممن رفضهم أبناء تعز ووقفوا أمام مشاريعهم الصغيرة والمناطقية والقروية ذات النزعة التدميرية".

واضاف "مواقفنا واضحة وثابتة في مواجهة مليشيا الاجرام الحوثية من أول يوم وبندقية الجيش الوطني موجهة لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة".

وأوضح أن سلاح الجيش الوطني لن يوجه إلا إلى صدور المليشيات الانقلابية في معركة استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب السلالي ضمن مشروع الدولة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد المستشار بأن تعز لن تكون ساحة لصراع اقليمي ولن نقبل بوجود أي دولة معادية للجمهورية اليمنية وذات صلة بالحوثي وداعمة له.

وسخر العميد فرحان من لجوء البعض إلى أساليب التزوير والتحريض على تعز، مؤكدا أن هؤلاء لن يحصدوا سوى الخيبة والمزيد من الانكشاف أمام أبناء تعز والشعب اليمني.

وأكد العميد عبده فرحان تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة من يمارسون أعمال التزوير والابتزاز بهدف الإساءة إليه ، وإشغال الرأي العام عن المعركة الأساسية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مواجهة مليشيا الانقلابية.