حريق ضخم يلتهم احد المطارات الدولية العربية

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اندلع حريق ضخم في مطار مصراتة الدولي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق.
وأظهرت صور التقطت للموقع، ارتفاع ألسنة اللهب في قاعة المغادرة بالمطار. وذكرت مواقع ليبية، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، الذي شوهد من مسافة بعيدة، بحسب ما وثق ناشطون.
ولم يصدر عن حكومة الوفاق أي تعليق حول الحريق، وما إن كان اندلع بشكل غير مقصود أم أنه مفتعل. وتتهم قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إدارتي مطار وميناء مصراتة باستقبال الإمدادات التركية، التي تُرسل إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
يذكر، أن الإدارة المشرفة على المطار، أعلنت في 26 من يوليو الماضي، تسيير أول رحلة إلى الخارج تابعة لشركة "الأجنحة الليبية"، وفقا للدليل المعد من قبل الطيران المدني الليبي.