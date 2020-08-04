الإعلان رسميا عن ضحايا الفيضانات في مارب

الثلاثاء 04 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

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أعلن مكتب الصحة بمحافظة مأرب، الإثنين، وفاة 17 شخصًا، بينهم 8 أطفال، جراء السيول والأمطار الغزيرة المستمرة على المحافظة.

وقال المكتب، في بيان له، إن “مستشفيات المحافظة، سجلت وصول 21 حالة، منها 17 وفاة، و4 حالات إصابة ، نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة”.

وأوضح البيان، أن “16 حالة توفت غرقا، بينها 8 أطفال، فيما توفت حالة واحدة نتيجة صاعقة رعدية”.

وأشار إلى أن مكتب وزارة الصحة، وجه جميع المستشفيات برفع جاهزية الطوارئ، خلال إجازة عيد الأضحى، بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول في عدد من مديريات المحافظة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي نحو 20 شخصا حتفهم، جراء السيول التي ضربت محافظات عدة في اليمن، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.