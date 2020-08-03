المقدشي والعرادة وكبار قادة الجيش الوطني يلتقون بقائد قوات التحالف العربي بمأرب .. تفاصيل

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وعدد من مدراء دوائر وزارة الدفاع، بزيارة عيدية إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية بمحافظة مأرب، وكان في استقبالهما قائد قوات التحالف العربي اللواء الركن يوسف الشهري.
وخلال الزيارة أشاد وزير الدفاع ومحافظ مأرب بمواقف دول التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقفتهم الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في معركة استعادة الأمن والاستقرار، ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، وصد المساعي الإيرانية الساعية لزعزعة الأمن القومي العربي.. ناقلين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشيرالركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتهاني العيدية من إخوانهم في القوات المسلحة اليمنية.
وأشاد وزير الدفاع بالتضحيات الغالية التي يقدمها الأشقاء العرب في معركة الدفاع العربي المشترك.. مشيراً إلى أن تلك الدماء العربية التي تسكب على التراب اليمني الطاهر هي تعبير عن أصالة وعمق الروابط والعلاقات الأخوية ووحدة الدم والمصير.
مثمناً ما يقدمه الأشقاء من دعم وإسناد لإخوانهم في القوات المسلحة اليمنية الذين يقفون بشجاعة في ميادين الفداء دفاعا عن المكتسبات والثوابت الوطنية.. مؤكداً أن تلك الوقفة الثابتة ستظل خالدة في ذاكرة الشعب اليمني.
وأكد الفريق المقدشي أن أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة ماضون في معركة تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق والمدن اليمنية مهما كانت التضحيات، وعازمون على إنهاء مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية التي تعيث في الأرض الفساد، وترتكب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين خدمة لمشاريع إيرانية خبيثة، تستهدف تصدير الفوضى والخراب إلى المنطقة وتحويل اليمن إلى منصة لزعزعة الأمن في المنطقة وتهديد المصالح العالمية.. مؤكدا أن اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية.
من جهته قال محافظ مأرب "إن الشعب اليمني لن يستطيع أن يوفي الأشقاء في المملكة على ما يقدمونه من دعم واسناد لليمن، وأن اليمنيين سيظلون أوفياء لإخوانهم في السعودية".. مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة لا تقتصر على علاقة الجوار بل هي علاقة أزلية تتجسد في واحدية الهدف والمصير الواحد.
وأضاف أن مليشيا الحوثي جعلت نفسها أداة إيرانية وباعت نفسها للأطماع الفارسية التي تسعى لنشر الأفكار والمعتقدات الدخيلة على المجتمع اليمني العربي الأصيل.