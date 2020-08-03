الإمارات تطيح بمسئولين في مناصب حساسة وتصدر تعيينات بديلة وتستحدث وزارة جديدة

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قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الاثنين، إنه تم تعيين وزير الطاقة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول وعينت الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رئيسا لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.
جاء التعيين خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات في أوائل يوليو/ تموز.
وفي إطار التعديل، تولى وزير الطاقة سهيل المزروعي وزارة مستحدثة باسم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول التي تتعامل في الوقود بالتجزئة.
وصار رئيس أدنوك سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو أيضا الآن رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل لحكومة أبوظبي. وفقا لـ "رويترز".
أعادت الإمارات هيكلة حكومتها لإتاحة مرونة أكبر في اتخاذ القرار في أعقاب جائحة فيروس كورونا والدمج بين كيانات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد والصناعة.
وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء اعتمد 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021.