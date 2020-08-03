ليفربول يفاجئ صلاح بهدية غير متوقعة

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نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).
وعلق نادي ليفربول على مقطع اليفيدو بـ"تغريدة" جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".
وأضاف: "استمتع بسحر محمد صلاح".
وتوج "الفرعون" محمد صلاح مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.