ليفربول يفاجئ صلاح بهدية غير متوقعة

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).

وعلق نادي ليفربول على مقطع اليفيدو بـ"تغريدة" جاء فيها: "يا له من موسم، يا له من لاعب".

وأضاف: "استمتع بسحر محمد صلاح".

وتوج "الفرعون" محمد صلاح مع فريق ليفربول بلقب بطل "البريميرليغ"، اللقب الذي غاب عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عاما.