السيول تنال من أبرز المعالم التاريخية لمدينة صنعاء القديمة

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أحدثت السيول المتدفقة والمستمرة على العاصمة صنعاء تهدما في أجزاء سور صنعاء القديمة, الذي يعد معلماً تاريخياً مهماً ومن أهم المعالم التاريخية لمدينة صنعاء القديمة .
حيث تعرض السور الجنوبي لصنعاء القديمة, إلى تهدم أجزاء مهمة إضافة إلى تهدم بيت قديم محاذ .
وتداول ناشطون صوراً توضح انهيارات السور من الداخل, مع دعوات للجهات المختصة, ولمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل لإنقاذ السور كون مدينة صنعاء القديمة, من المعالم المدرجة ضمن التراث العالمي.
ويعد السور من أبرز معالم المدينة القديمة، وواحد من أهم المعالم السياحية التي تستثير الزائرين إلى اليمن وتحظى بإعجابهم.