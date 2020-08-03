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شاهد مقاطع مهيبة لسيول سد مأرب التي تتدفق كالجبال على وادي عبيدة لأول مرة في تاريخ السد

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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حقق منساح سد مأرب اقبالا كبيرة من أبناء محافظة مأرب وغيرها من المحافظات الأخرى , لرؤية مشهد هو الأول من نوعه منذ تأسيس سد مأرب قبل 35 عاما .

وقد سبق عملية منساح السد حملة من الترهيب والاشاعات بثها الاعلام الحوثي , تمثلت أخطرها في بث اشاعات أن المنساح يرتفع سته متر فوق سد مأرب , وهو ما يهدد انفجار السد , لكن الواقع كشف أن الشركة التركية التي نفذت المشروع كانت دقيقة في حساباتها ودقة تفاصيلها الهندسية .

 

 

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