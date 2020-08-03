تعرف على أعظم ثلاثة رياضيين في التاريخ حسب رؤية بنزيما

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كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عن قائمته لأفضل ثلاثة رياضيين في التاريخ.
وشارك بنزيما في بث على موقع "يوتيوب" أجاب خلاله عن أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم الكولومبي، جيمس "خاميس" رودريغيز، زميله في الفريق الملكي، وثيو هيرنانديز، لاعب فريق "الميرينغي" السابق، وميلان الإيطالي حاليا.
وقال بنزيما، ردا على سؤال بشأن أعظم ثلاثة رياضيين على مر التاريخ برأيه: "هناك الكثير من الذين ألهموني، لكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار، فسأختار البرازيلي رونالدو "الظاهرة" الذي جعلني لاعب كرة قدم، ومايكل جوردان (أسطورة كرة السلة) ومايك تايسون (أسطورة الملاكمة)".
يذكر أن بنزيما (32 عاما) توج بلقب بطل الدوري الإسباني للموسم (2019-2020)، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الليغا، برصيد 21 هدفا، متأخرا بفارق أربعة أهداف عن المتصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة.