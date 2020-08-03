مسئول دولي شهير يكشف تفاصيل جديدة عن الوساطة بين السعودية وايران ودور واشنطن الصامت

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أكد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الاثنين، أن مساعي الوساطة التي تبذلها بلاده بناء على طلب أمريكي بين السعودية وإيران تحقق "تقدما بطيئا".
وقال خان في مقابلة مع "قناة الجزيرة"، ستبث الأربعاء، إن "مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف، بل تحقق تقدما لكنه بطيء".
وأضاف، أن "باكستان تبذل أقصى ما يمكنها لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين، وأن هذه الجهود حققت نجاحا".
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أنه، وبطلب من واشنطن، زار طهران والرياض في أكتوبر الماضي، لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حملت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران.
وازدادت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف 2018، من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.