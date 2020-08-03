شاهد لحظة انهيار سد شهير في اليمن والسلطات تطالب إخلاء المنازل بشكل عاجل

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انهار سد الرونة بمنطقة حبابة في محافظة عمران باليمن نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة، وأطلق الدفاع المدني تحذيرات للمواطنين، طالبا إخلاء المنازل الواقعة في مجرى السيول بالمنطقة.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار السد.
ونقل موقع "البوابة الإجبارية اليمنية" عن مصدر محلي قوله إن "سد الرونة في منطقة حبابة انفجر وانهار جدار حاجز المياه جراء سيول الأمطار الغزيرة".
وأشارت المعلومات الأولية إلى عدم وقوع ضحايا جراء انفجار السد، في وقت تم تسجيل أضرار مادية.