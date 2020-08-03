لقاء ودي للغاية بين «بن زايد وظريف» ومسئول يعلق: يكشف النوايا والدور الحقيقي لأبوظبي في اليمن

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، ، إن لقاء وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد امس الاحد مع نظيره الإيراني جواد ظريف، يكشف "الدور الحقيقي" لأبو ظبي في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للرحبي عبر حسابه الموثق في تويتر، تعليقًا على تغريدة للأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، المعروف بقربه من حكومة بلاده.

وكان عبد الله نقل تصريحا لظريف يؤكد إجراءه عبر الفيديو كونفرانس "حوارا عميقا ووديا وصريحا مع بن زايد"، في وقت تتحالف فيه الإمارات مع السعودية في حرب ضد الحوثيين المدعومين إيرانيا في اليمن.

كما قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أجرى أتصالا مرئيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ، تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى ، وبحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد_19” وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض .

وقال ظريف على حسابه في تويتر :كانت محادثة جوهرية وصريحة وودية للغاية حول كوفيد_19 وكذلك حول الأوضاع الثنائية الإقليمية والعالمية.

وأضاف :اتفقنا على مواصلة حوار يحدوه الأمل، خاصة وأن المنطفة تواجه تحديات صعبة وخيارات أكثر صعوبة في المستقبل.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية ومشاركة إماراتية، والحوثيين المدعومين إيرانيا، والمسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وخاطب الرحبي عبد الله قائلا: "على أساس أنكم ذهبتم لليمن لمحاربة إيران وأدواتها (يقصد جماعة الحوثي) الآن تجرون حوارا عميقا ووديا وصريحا".

وأضاف الرحبي: "هذا يكشف النوايا الحقيقية لدور الإمارات في اليمن فلم تذهب لمحاربة إيران بل ذهبت تبحث عن المطارات والموانئ والجزر والسواحل والممرات المائية".

وتابع: "من يقول غير ذلك فهو يغالط الواقع".

وتتهم الحكومة اليمنية، مؤخرا الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، من خلال دعمها لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بانفصال (جنوب اليمن عن شماله)، وهو ما تنفيه أبوظبي.