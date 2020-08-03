محور تعز يحسم الجدل حول تسريب مستشار القائد سالم ويفند ما نسب اليه

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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علق محور محافظة تعز امس الأحد على تسريب نسب لمستشار قائد المحور العميد عبده فرحان سالم، اتهم فيه بانه هاجم التحالف العربي.

وتحت عنوان (الجيش الوطني والاعلام المأزوم) قال العقيد عبدالباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي وناطق الجيش بمحور تعز إن الحملات الاعلامية المنظمة والفبركات المستهدفة للجيش الوطني لم تتوقف منذ الطلقة الأولى التي اطلقها ضد الانقلاب الحوثي عفاشي (إشارة للرئيس السابق)”.

واشار في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أن تلك الحلات تهدف “لتشويه مواقفه والنيل من قياداته (الجيش الوطني) وتضحياته وانتصاراته”.

ويأتي تعليق العقيد البحر بعد يومين من تداول حسابات ومواقع مدعومة إماراتيًا فيديو للعميد عبده فرحان سالم مستشار قائد محور تعز.

وأضاف البحر: “حتى لا يذهب الناس شرقاً وغرباً في تحليلاتهم فان المستشار كان يتحدث في جلسة عامة عن اطروحات شائعة في الاعلام الخليجي تتهم الجيش في تعز بأنه على علاقة بالحوثيين ، وادعاءات ومزاعم عن أن تركيا سترسل اسلحة وعربات!”.

وتابع: “ويتكلم (مستشار قائد المحور) بسخرية عن دعايات سوداء كثيرة تروج لها جهة معروفة بعدائها لليمن، وتورطت بدعم انقلاب الحوثيين ابتداءً، وصناعة انقلاب آخر في عدن، واصبحت معروفة للقاصي والداني؛ وعلاقاتها بإيران على أفضل حال ولا زالت شريكها التجاري الأكبر حتى الآن.في اشارة للامارات.

ومضى قائلاً: “هذا الطرف لأن تدخله جاء فقط لإفشال التحالف وانقاذ ايران انظروا إلى أين اوصلنا ؟! وكيف أشغلت البلاد والشرعية بصناعة انقلابات أخرى وتمردات وتشكيلات تابعة لها !. وهذا الامر يردده مسؤولون في الشرعية ومحللون سعوديون كثر وليس كلامنا”.

وأردف: “في المجمل كان الكلام دردشة عادية عن ادعاءات ومزاعم، وجرى قصقصته وإعادة تركيبه بشكل واضح ليخدم نفس صانعي الدعايات السوداء عن الجيش الوطني ومؤسسات الشرعية وعن خزعبلات ايران وتركيا”.

وذكّر العقيد البحر لما تعرضت له مدينة تعز من قبل “الحوثيون أتباع ايران (الذين) ارتكبوا أبشع المجازر في تعز وهو الامر الذي لم تشهده أي محافظة أخرى”.

وقال : ” الغريب وغير المقبول والمستساغ بعد ذلك أن يأتي اعلام رخيص يعمل لأجندة لا تمت للشرعية ولا لأهدافها بصلة يتحدث عن علاقات مزعومة مع إيران والحوثيين وكأن دماءنا ماء وتضحياتنا هباء !أو عبارة عن العاب للتسلية” حسب تعبيره.

واشار إلى أن الفيديو عبارة عن “توليفة فنيا ودبلجة” متسائلاً حول توقيت “التسريب ومن يقف خلفه؟ ماذا يخطط من مول هذا العمل؟”.

وبحسب البحر فإن “الجيش مؤسسة نظامية احترافية يخضع لأوامر قيادته العليا بقيادة فخامة الرئيس ووزارة الدفاع وهيئة الاركان وهي من تحدد الخطط العسكرية والتحركات”.

ودعا السعودية قائدة التحالف “لنبذ ولجم” ما وصفه بـ”الاعلام المنفلت حتى يظل الجميع يسيرون ضمن الهدف العام المتمثل بإسقاط الانقلاب الحوثي/ايراني، واستعادة الشرعية اليمنية”.

فيما يلي يعيد مأرب برس نشر ما كتبه البحر:

الجيش الوطني .. والاعلام المأزوم!.

/ عبد الباسط البحر الأحد 2 /8/ 2020 م.

لم تتوقف الحملات الاعلامية المنظمة والفبركات المستهدفة للجيش الوطني منذ الطلقة الأولى التي أطلقها ضد الانقلاب الحوثعفاشي لتشويه مواقفه والنيل من قياداته وتضحياته وانتصاراته .. او حتى لا يذهب الناس شرقا وغربا في تحليلاتهم فان المستشار كان يتحدث في جلسة عامة عن اطروحات شائعة في الاعلام الخليجي تتهم الجيش في تعز بانه على علاقة بالحوثيين ، وادعاءات ومزاعم عن أن تركيا سترسل اسلحة وعربات .. ويتكلم بسخرية عن دعايات سوداء كثيرة تروج لها جهة معروفة بعدائها لليمن ، وتورطت بدعم انقلاب الحوثيين ابتداء ، وصناعة انقلاب آخر في عدن ، واصبحت معروفة للقاصي والداني؛ وعلاقاتها بایران على أفضل حال ولا زالت شريكها التجاري الأكبر حتى الآن .

هدا الطرف لأن تدخله جاء فقط لافشال التحالف وانقاذ ایران انظروا إلى أين اوصلنا ؟!! وكيف أشغلت البلاد والشرعية بصناعة انقلابات أخرى وتمردات و تشکیلات تابعة لها !. وهذا الأمر يردده مسؤلون في الشرعية ومحللون سعوديون كثر وليس كلامنا ..

في المجمل كان الكلام دردشة عادية عن ادعاءات ومزاعم ، وجرى قصقصته واعادة تركيبه بشكل واضح ليخدم نفس صانعي الدعايات السوداء عن الجيش الوطني ومؤسسات الشرعية وعن خزعبلات ایران وتركيا .

تعز محاصرة والحوثيون اتباع ایران ارتكبوا أبشع المجازر في تعز وهو الأمر الذي لم تشهده أي محافظة اخرى والغريب وغير المقبول والمستساغ بعد ذلك أن يأتي اعلام رخيص يعمل الاجندة لاتمت للشرعية ولا لاهدافها بصلة يتحدث عن علاقات مزعومة مع ایرن والحوثيين وكأن دماءنا ماء ! وتضحياتنا هباء ! أو عبارة عن العاب للتسلية !!

ولتأكيد فإن الجيش مؤسسة نظامية احترافية يخضع لأوامر قيادته العليا بقيادة فخامة الرئيس القائد الأعلى ووزارة الدفاع وهيئة الأركان وهي من تحدد الخطط العسكرية والتحركات ...الخ.

و ابطال الجيش منذ أشهر بلا مرتبات، وصامدون في الجبهات ولم ولن يستطع الحوثي استعادة شبر من الأراضي التي حررناها، ولازلنا نقدم شهداء من خيرة رجال الجيش لايقاف كل التحركات الحوثية لاحداث اختراق في جبهاتنا ..

وبرغم غباوة المسربين وسخافة التسريب و التي افتضحت بسهولة ما يشكك بطريقة توليفه فنيا ودبلجة، إلا أن ما رافقه من ضجة مفتعلة تثير أسئلة عديدة مثلا :

لماذا هذا التسريب ؟! و من يقف خلفه ؟! و توقيته و لماذا هذا التوقيت بالذات ؟! و لماذا كل هذه الفبركة و التقطيع و المعالجة الفنية ؟!. ماذا يخطط من مول هذا العمل ؟! و احتفى به و أوله و روج له ؟!

مرة ثانية وثالثة ورابعة ليس من الانصاف لتعز ونضالاتها أن ياتي اعلام اقل ما يمكن وصفه انه "بلطجي" و "مأزوم" لينال من تضحيات تعز وجيشها ، وكرامة الشهداء والجرحى لمجرد أنه موظف ضمن آلة دعائية موجهة ضمن عداوات سياسية ، هذا مرفوض جملة وتفصيلا ..

ودعوة نوجهها للاشقاء في السعودية قائدة التحالف لنبذ ولجم هذا الاعلام المنفلت حتى يظل الجميع يسيرون ضمن الهدف العام المتمثل باسقاط الانقلاب الحوثي / ایراني ، واستعادة الشرعية اليمنية .