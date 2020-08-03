هكذا تعزلت قطر في الملك فهد... مسئول سعودي شهير يستغيث تم اختراق حسابي علي الوتساب ارجو عدم التجاوب توجيه رئاسي جديد يستهدف مأرب وأبين والضالع أبو علي الحاكم يصاب بالذعر في محافظة الجوف وحملة اعتقالات تطال الحوثين خوفا من شبح حزب الإصلاح – شاهد بالفيديو طلاق فنانة سعودية بعد حصولها على 5 مليون ريال مؤخر ومليون مقدم لماذا قام السيسي بإرسال جنودا للقتال في سوريا وما علاقة الامارات بذلك ؟ بعرس ملكي.. شاهد ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي الجيش الإسرائيلي يكذب قناة الجزيرة ويعلن جاهزيته لضرب أحد الدول العربية السعودية تعلن عن انجاز أمني كبير وتوقع بعصابة محترفة وغريبة خبراء تغذية يكشفون أسرارا عن فوائد اللحوم والسمك لا تعرفها من قبل
في تغريدة بمناسبة الذكرى 30 لغزو الكويت، امتدح رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز،.
ووصفه بأنه كان يجمع ولا يفرق وأعاد المسؤول القطري الرفيع السابق نشر مقطع مصور من حديث للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز عن القضية جاء فيه "إن الحياة والموت تساوتا عندنا بعد احتلال الكويت".