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هكذا تعزلت قطر في الملك فهد...

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - وكالات
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في تغريدة بمناسبة الذكرى 30 لغزو الكويت، امتدح رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز،.

ووصفه بأنه كان يجمع ولا يفرق وأعاد المسؤول القطري الرفيع السابق نشر مقطع مصور من حديث للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز عن القضية جاء فيه "إن الحياة والموت تساوتا عندنا بعد احتلال الكويت".

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