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مسئول سعودي شهير يستغيث تم اختراق حسابي علي الوتساب ارجو عدم التجاوب

الإثنين 03 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - وكالات
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أعلن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تعرض حسابه في تطبيق التراسل "واتساب" للاختراق، وذلك تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال التركي عبر رسالة تحذيرية: "السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، للإحاطة تم اختراق حسابي في واتساب، لذلك نرجو عدم التجاوب مع أي رسالة إلى حين استرجاع الحساب، وسوف يتم إخباركم في حال استرجاع الحساب".

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