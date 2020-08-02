توجيه رئاسي جديد يستهدف مأرب وأبين والضالع

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،محافظو مأرب وأبين والضالع وحجة وباقي المحافظات المتضررة من الأمطار والسيول ،بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات اثار الامطار والسيول التي تشهدها بلادنا في عددا من المحافظات والمناطق وماترتب عنها من تداعيات واضرار.
وشدد هادي ، خلال اتصالاته بالمحافظين ، على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والانقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ.
كما وجه ،رئيس الجمهورية ، في هذا الصدد ،بتسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على اهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.
.مؤكداً حرص واهتمام الدولة بمعالجة كافة الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار في عدد من المحافظات..مناشداً مختلف المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج على تقديم المساندة والدعم المأمول.
من جهتهم ، عبر محافظو المحافظات عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة لمختلف التطورات في أرجاء الوطن ..مؤكدين حرصهم على تقديم كافة التسهيلات للمتضررين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.