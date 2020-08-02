أبو علي الحاكم يصاب بالذعر في محافظة الجوف وحملة اعتقالات تطال الحوثين خوفا من شبح حزب الإصلاح – شاهد بالفيديو طلاق فنانة سعودية بعد حصولها على 5 مليون ريال مؤخر ومليون مقدم لماذا قام السيسي بإرسال جنودا للقتال في سوريا وما علاقة الامارات بذلك ؟ بعرس ملكي.. شاهد ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي الجيش الإسرائيلي يكذب قناة الجزيرة ويعلن جاهزيته لضرب أحد الدول العربية السعودية تعلن عن انجاز أمني كبير وتوقع بعصابة محترفة وغريبة خبراء تغذية يكشفون أسرارا عن فوائد اللحوم والسمك لا تعرفها من قبل تدوينة رونالدو تحسم مستقبله لحظات مخيفة لانهيار أحد السدود تأمل المشاهد الأولى لانهيار سد في السودان وغرق المئات من المنازل – فيديو الشرعية تتحدث عن جريمة نفي قسري اقدم عليها الحوثيون
تعيش المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف حالة من الارتباك والقلق بعد تسرب معلومات عن قيام حزب الاصلاح بزرع خليا داخل محافظة الجوف تستهدف المليشيات الحوثية.
حيث قامت المليشيات الحوثية بحملة اعتقالات خلال الأيام الماضية طالت العشرات من الحوثيين من أبناء محافظة الجوف وعمران والمحويت وغيرها من المحافظات وغالبيتهم نزلوا معهم كمليشيات مناصرة ضمن بادرة النكف القبلي الذي دعت له المسيرة الحوثية قبل أكثر من شهر.
وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن سجن البحث الجنائي وعدة سجون أخرى أستحدثها الحوثيون بعد نزولهم الجوف يقبع فيها حاليا أكثر من 115 معتقل بتهم التجسس والتعاون مع حزب الإصلاح .
وظهر أبو علي الحاكم قبل أيام على شاشة المسيرة وهو يتوعد بعض مشائخ قبائل دهم الموالين للمسيرة , بلغة يفوح منها القلق والخوف من الإعدادات التي يتم الترتيب لها في محافظة مأرب حسب حديث أبو علي الحاكم
ويعد أبو علي الحاكم (ورئيس الاستخبارات العسكرية) الحوثية هو الرجل الثاني في صفوف المليشيات بعد عبدالملك الحوثي.