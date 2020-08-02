طلاق فنانة سعودية بعد حصولها على 5 مليون ريال مؤخر ومليون مقدم

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصدرت فنانة وفاشونيستا عربية شهيرة مواقع البحث بعد إعلان طلاقها المفاجئ وحصولها على مبلغ يعادل 5 ملايين جنيه كمهر مؤخر، بعد أن تباهت بحصولها على مليون ريال كمقدم قبل 6 أشهر فقط.

ومع أنه لم يتم الإعلان عن اسم هذه الفنانة التي اغتنت من طلاقها، إلا أن الكثيرين بحثوا عن اسم بدور ابراهيم بعد إعلان طلاقها من زوجها بشكل غير متوقع.

ويأتي نبأ طلاق الفاشونيستا السعودية بعد أسابيع من تباهيها أمام جمهورها بالحصول على مهر قدره مليون ريال من زوجها كمقدم.

وأخفت بدور هوية زوجها ولم تعلنها على الملأ رغم طلاقها منه، إلا أنه أشارت له باسم "سي السيد".

وأعلنت بدور ابراهيم، انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 6 أشهر فقط .

ونشرت بدور مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق سناب شات قالت فيه:"إن الانفصال وقع بينها وبين زوجها إلا أن الطلاق بشكل رسمي سيتم خلال الفترة المقبلة طبقا للإجراءات".

وأكدت أنها:"ستكشف عن وثيقة طلاقها أمام الجمهور مثلما عرضت عقد زواجها، لافتة إلى أن ابتعادها عن السوشال ميديا في الفترة الأخيرة أثر في نفسيتها كثيرا".

وأشارت إلى أن زواجها جاء بشكل مفاجئ لجمهورها قائلة:"فاجأت أولادي وأهلي وديرتي ومحبيني".

طلاق فنانة عربية بعد حصولها على 5 ملايين ريال مؤخر ومليون مقدم (فيديو وصور)

وذكرت أنها:"ضحت في هذا الزواج وفعلت ما عليها كي يستمر إلا أن الأمر في النهاية يعود للنصيب".

وقالت إنها وجدت نفسها لدى"أولادها وديرتها وأهلها" ولذلك لم تجد نفسها في الغربة، مردفة أنها عندما "وازنت الكفة بينه وبين أهلها وأولادها" وجدت أن الشخص "لا يستحق أن تستمر معه". وتابعت "أنا لا أستحي وسنة 2020 شهدت الكثير من الانفصالات والأمر في النهاية نصيب وليس عيبا لأنه حلال".

طلاق فنانة عربية بعد حصولها على 5 ملايين ريال مؤخر ومليون مقدم (فيديو وصور)

وأكملت: "لكل مشهورة وفنانة لو تطلقي ارفعي راسك وقولي أنا انفصلت وما تخافي".

وألمحت بدور ابراهيم إلى أن أسباب الانفصال جاءت لعدم التوافق بينها وبين زوجها لأنها كانت ترغب في شخص يدعمها، مضيفة أن حياة "سي السيد" لم ترق لها خاصة أنها تزوجت بشكل سريع ولم تفكر.

وأطل زوج خبيرة التجميل السعودية بدور ابراهيم خلال فقرة السؤال والجواب عبر حسابه زوجته على تطبيق سناب شات، كاشفاً عدداً من الأسرار الهامة عن حياتهما الخاصة.

وكشف الرجل الذي يفضل أن تبقى هويته غير معلنة في وسائل الإعلام، السبب الحقيقي لإخفاء بدور من السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها للصحافة بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، مشيرة إلى أن ما دفعه لطلب ذلك منها هو غيرته الشديدة عليها.

من هي الفاشينيستا السعودية بدور براهيم؟

هي خبيرة تجميل شهيرة، ه من مواليد جدة 23 سبتمبر 1984، من أب سعودي وأم سعودية من أصول عراقيه وتحمل الجنسية السعودية.

عمرها حاليا 36 سنة، مؤهلاتها العلمية شهادة بكالوريوس جامعة أوكسفورد قسم التجميل، مهنتها فن التجميل والميك آب.

تزوجت من رجل سعودي وانفصلا وقد أنجبت منه طفلين.

بعدها تزوجت في 2020 من رجل بمهر مليون ريال، ولكن لم تفصح عنه بعد، وتشير بعض المصادر أن زوج بدور براهيم هو شهاب مرتضى غفوري الملقب بملح إنستغرام ويقيم بالكويت، وعمره 18 عاما حتى تاريخ 2020، حيث ظهرت معه في مقطع فيديو بالكويت وصرح أن بدور ابراهيم هي زوجته المستقبلية، لكن لم يتضح بعد هل هو زوجها أم لا.