بعرس ملكي.. شاهد ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دخلت أمس، ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال زياد عمار، في حفل زفاف ملكي، وطلة تفيض جمالا وأناقة، لكن تدخل قوى الأمن نغصه قليلا.

واحتفلت الممثلة وملكة الجمال السابقة بزواجها في الصرح البطريركي في بكركي الذي يعتبر أكبر وأعرق صرح مسيحي في لبنان، بمباركة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أكبر هيئة دينية لدى الموارنة في العالم.

ملكة جمال لبنان 2015 تدخل القفص الذهبي بعرس ملكي.. وقوى الأمن تتدخل (صور وفيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات من أجواء حفل الزفاف الملكي، حيث أطلت فاليري بفستان زفاف مذهل من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"

وكشفت الإعلامية اللبنانية يمنى شري أن القوى الأمنية نفذت القرارات المتخذة سابقا حول وقف الاحتفالات والمناسبات هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بتوقيف حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا.

يذكر أن الممثلة فاليري أبو شقرا تحدت بحفل زواجها الأوضاع التي يمر بها لبنان خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات وفرض إجراءات تمنع الاحتفالات وحتى مناسبات الزفاف في هذه الفترة.

وقد استكمل العروسان فرحتهما من خلال الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق، وجمع عددا محدودا من المقربين وأصدقاء فاليري ومن أبرزهم الممثلة سينتيا صموئيل، إذ ظهرتا وهما ترقصان مع فرقة الدبكة وتستمتعان بوقتهما.

تجدر الإشارة إلى أن فاليري أبو شقرا كانت قد تفاجأت منذ حوالي السنة بعرض رجل الأعمال زياد عمار الزواج في أجواء ساحرة ورومانسية.