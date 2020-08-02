السعودية تعلن عن انجاز أمني كبير وتوقع بعصابة محترفة وغريبة

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-RT

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أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، القبض على تشكيل عصابي ارتكب 250 سرقة طالت كابلات التوتر العالي.

وقال: "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيتين البنغالية والباكستانية".

وأضاف: "ثبت تورطهم بارتكاب 250 حادثة سرقة للكابلات النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3 ملايين و750 ألف ريال سعودي".

وتابع: "الجرائم ارتكبت في مواقع تابعة لشركة الكهرباء في أحياء الصحافة - العليا - الملز - المعذر - منفوحة - العزيزية - الشفاء - ديراب - المنار - النظيم - النسيم - الروضة - الحمراء، وتم العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال وتسليمها للشركة، كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم".

وأشار، إلى أنه تم إلقاء القبض على جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.