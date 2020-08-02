لماذا قام السيسي بإرسال جنودا للقتال في سوريا وما علاقة الامارات بذلك ؟ بعرس ملكي.. شاهد ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي الجيش الإسرائيلي يكذب قناة الجزيرة ويعلن جاهزيته لضرب أحد الدول العربية السعودية تعلن عن انجاز أمني كبير وتوقع بعصابة محترفة وغريبة خبراء تغذية يكشفون أسرارا عن فوائد اللحوم والسمك لا تعرفها من قبل تدوينة رونالدو تحسم مستقبله لحظات مخيفة لانهيار أحد السدود تأمل المشاهد الأولى لانهيار سد في السودان وغرق المئات من المنازل – فيديو الشرعية تتحدث عن جريمة نفي قسري اقدم عليها الحوثيون بعد قرار حظر السفر الى مصر.. القاهرة تتواصل مع الكويت والأخيرة ترد أخ يقتل أخواته الثلاث والشرطة تفتح تحقيقا
أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، القبض على تشكيل عصابي ارتكب 250 سرقة طالت كابلات التوتر العالي.
وقال: "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيتين البنغالية والباكستانية".
وأضاف: "ثبت تورطهم بارتكاب 250 حادثة سرقة للكابلات النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3 ملايين و750 ألف ريال سعودي".
وتابع: "الجرائم ارتكبت في مواقع تابعة لشركة الكهرباء في أحياء الصحافة - العليا - الملز - المعذر - منفوحة - العزيزية - الشفاء - ديراب - المنار - النظيم - النسيم - الروضة - الحمراء، وتم العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال وتسليمها للشركة، كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم".
وأشار، إلى أنه تم إلقاء القبض على جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.