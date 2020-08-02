آخر الاخبار

لماذا قام السيسي بإرسال جنودا للقتال في سوريا وما علاقة الامارات بذلك ؟ بعرس ملكي.. شاهد ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي الجيش الإسرائيلي يكذب قناة الجزيرة ويعلن جاهزيته لضرب أحد الدول العربية السعودية تعلن عن انجاز أمني كبير وتوقع بعصابة محترفة وغريبة خبراء تغذية يكشفون أسرارا عن فوائد اللحوم والسمك لا تعرفها من قبل تدوينة رونالدو تحسم مستقبله لحظات مخيفة لانهيار أحد السدود تأمل المشاهد الأولى لانهيار سد في السودان وغرق المئات من المنازل – فيديو الشرعية تتحدث عن جريمة نفي قسري اقدم عليها الحوثيون بعد قرار حظر السفر الى مصر.. القاهرة تتواصل مع الكويت والأخيرة ترد أخ يقتل أخواته الثلاث والشرطة تفتح تحقيقا

خبراء تغذية يكشفون أسرارا عن فوائد اللحوم والسمك لا تعرفها من قبل

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 307

أعدت يلينا شيجيا الخبيرة الروسية المعروفة في مجال التغذية مقارنة وقفت فيها على فوائد اللحوم والأسماك.

وقالت عبر راديو سبوتنيك: "يحتاج الجسم إلى كلا المنتجين، ولكن لكل منهما ميزاته الخاصة. الحمض الدهني أوميغا-3 يوجد بشكل أكثر في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين. ويمكن أن تؤكل الأسماك عدة مرات في الأسبوع. المهم هنا، عدم المبالغة في تناول الدهون لأن السعرات الحرارية لزيت السمك، على الرغم من كل فوائده، ليست أقل من السعرات الحرارية الأخرى- 9 كيلو كالوري لكل غرام واحد من الدهون".

وشددت على أنه من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، اختيار أنواع الأسماك الأقل دهنية من أسماك البحر بولوك، ونافاجا، وهاك، ومن السمك النهري البايك، والكارب، والدنيس والجثم.

وذكّرت أيضا بأنه ليس من الصدفة أن تحتوي حمية البحر الأبيض المتوسط ( أحد الأنظمة الغذائية الأكثر فائدة من الناحية الصحية)، الأسماك والمأكولات البحرية. وأكدت شيجيا أن الأسماك لها تأثير مفيد على وظائف القلب، وتخفض مستويات الكولسترول في الدم، وتعزز المناعة، وتزيد مضادات الأكسدة الممتازة الضرورية للوقاية من السرطان.

وبالحديث عن لحوم الحيوانات، قالت إنها أيضا تحتوي على دهون أوميغا 3 القيمة ولكن توافرها يعتمد على الأعلاف، وأضافت: معظم الأحماض الدهنية موجودة في لحوم الماشية، التي يتم تربيتها على الرعي الحر. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، سيكون من الصعب علينا مقارنتها بالأسماك، فيما الأسماك واللحوم، تعتبر مصادر قيمة للبروتين.

  
إقراء أيضاً
ثلاث عادات يومية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض آلام الظهر
هذا ما يحدث للعين أثناء القراءة والعمل في ظل الإضاءة الخافتة
معلومات ستغير مجرى حياتك حول شرب الماء البارد .. بماذا ينصح الأطباء ؟
واتساب يعد مستخدميه بمفاجأة طال انتظارها
أمراض خطيرة يصاب بها محبي السهر .. تعرف عليها
غوغل تعلن عن مشروع خرافي يربط بين قارتين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس