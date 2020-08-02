خبراء تغذية يكشفون أسرارا عن فوائد اللحوم والسمك لا تعرفها من قبل

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعدت يلينا شيجيا الخبيرة الروسية المعروفة في مجال التغذية مقارنة وقفت فيها على فوائد اللحوم والأسماك.

وقالت عبر راديو سبوتنيك: "يحتاج الجسم إلى كلا المنتجين، ولكن لكل منهما ميزاته الخاصة. الحمض الدهني أوميغا-3 يوجد بشكل أكثر في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين. ويمكن أن تؤكل الأسماك عدة مرات في الأسبوع. المهم هنا، عدم المبالغة في تناول الدهون لأن السعرات الحرارية لزيت السمك، على الرغم من كل فوائده، ليست أقل من السعرات الحرارية الأخرى- 9 كيلو كالوري لكل غرام واحد من الدهون".

وشددت على أنه من الأفضل للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، اختيار أنواع الأسماك الأقل دهنية من أسماك البحر بولوك، ونافاجا، وهاك، ومن السمك النهري البايك، والكارب، والدنيس والجثم.

وذكّرت أيضا بأنه ليس من الصدفة أن تحتوي حمية البحر الأبيض المتوسط ( أحد الأنظمة الغذائية الأكثر فائدة من الناحية الصحية)، الأسماك والمأكولات البحرية. وأكدت شيجيا أن الأسماك لها تأثير مفيد على وظائف القلب، وتخفض مستويات الكولسترول في الدم، وتعزز المناعة، وتزيد مضادات الأكسدة الممتازة الضرورية للوقاية من السرطان.

وبالحديث عن لحوم الحيوانات، قالت إنها أيضا تحتوي على دهون أوميغا 3 القيمة ولكن توافرها يعتمد على الأعلاف، وأضافت: معظم الأحماض الدهنية موجودة في لحوم الماشية، التي يتم تربيتها على الرعي الحر. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، سيكون من الصعب علينا مقارنتها بالأسماك، فيما الأسماك واللحوم، تعتبر مصادر قيمة للبروتين.