بعد قرار حظر السفر الى مصر.. القاهرة تتواصل مع الكويت والأخيرة ترد

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أحدث قرار الكويت حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، بلبلة في الشارع المصري، لا سيما أن العديد من المواطنين المصريين يعملون ويعيشون في الكويت.

وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن القرار قيد المراجعة خلال الفترة القادمة.

أتى ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، مع نظيره الكويتي.

وناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية.

إلى ذلك، اتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

وكانت الخارجية المصرية أكدت في بيان صدر عنها الجمعة، قوة "العلاقات بين مصر والكويت شعباً ودولةً".

وأضافت أن تلك العلاقات بين البلدين "تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت، السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.

وأتى إعلان الحظر اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية. وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية اعتبارا من السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الأشهر المقبلة.