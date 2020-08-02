عندما تدخل الملك فهد لإنقاذ بلد عربي أعلن للعالم .. الحياة والموت تساويا. عندنا . نعيش معا او نموت معا قرار عاجل من مصر بإلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى الكويت أول رد إماراتي على تهديدات وزير الدفاع التركي نجاة سعودي من كارثة محققة في المدينة المنورة ”معين عبدالملك“ يشكو ”تحديات جسيمة“ في طريقه وتحدث عن ”دعم سعودي لامحدود“ الأمطار تعمق مأساة اليمنيين.. السيول تجرف 2.242 مسكناً في 3 محافظات (احصائية أولية) وزير الدفاع من ”نهم“ يبشر بقرب تحرير صنعاء ويؤكد ”لن يحكمنا الحوثي“ الداعية عايض القرني يكشف عن أفضل حراسة أمنية مشددة تمارس قبل النوم تحذير هام وخطير من المركز الوطني للأرصاد بخصوص الأجهزة الكهربائية والهواتف أكبر انهيار لدولار خلال 10 سنوات وسط مخاوف أمريكية
بمناسبة مرور 3 عقود على غزو الكويت، تداول نشطاء حديثا للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، كشف فيه حيثيات قراره تجاه تلك الأزمة الكبرى ولخص الملك السعودي الراحل المشهد العام من غزو الكويت، بالقول إن القوي يحاول أن يفترس من هو أقل منه بشكل أو بآخر..
وشدد العاهل السعودي الراحل على أن الحياة والموت تساوتا بعد احتلال الكويت، ولم يعد هناك فرق بين المملكة والكويت، بل بلد واحد "نعيش معا أو ننتهي معا.. هذا هو القرار الذي اتخذته" وكل السعوديين يتفقون معي. ورأى فهد بن عبد العزيز في معرض حديثه عن سبب ما حدث، أن "الجواب عند صدام".