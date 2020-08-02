عندما تدخل الملك فهد لإنقاذ بلد عربي أعلن للعالم .. الحياة والموت تساويا. عندنا . نعيش معا او نموت معا

الأحد 02 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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بمناسبة مرور 3 عقود على غزو الكويت، تداول نشطاء حديثا للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، كشف فيه حيثيات قراره تجاه تلك الأزمة الكبرى ولخص الملك السعودي الراحل المشهد العام من غزو الكويت، بالقول إن القوي يحاول أن يفترس من هو أقل منه بشكل أو بآخر..

وشدد العاهل السعودي الراحل على أن الحياة والموت تساوتا بعد احتلال الكويت، ولم يعد هناك فرق بين المملكة والكويت، بل بلد واحد "نعيش معا أو ننتهي معا.. هذا هو القرار الذي اتخذته" وكل السعوديين يتفقون معي. ورأى فهد بن عبد العزيز في معرض حديثه عن سبب ما حدث، أن "الجواب عند صدام".